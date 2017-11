VIVA – Aktris Chelsea Islan sudah go international sejak tahun 2016 lalu, dengan bermain di sebuah drama yang disiarkan di salah satu stasiun televisi Jepang, yakni Fuji Television.

Dengan mengambil lokasi syuting di Indonesia dan Jepang, Chelsea mengaku proses syutingnya itu jadi semacam upaya pertukaran budaya masing-masing negara.

"Senang sekali aku di situ. Karena kita bisa bertukar tentang budaya dan pariwisata juga ya. Itu jadi salah satu bentuk kerja sama yang luar biasa sih, menurut aku," ujar Chelsea saat ditemui VIVA beberapa waktu lalu.

Chelsea mengaku, selama menemani Shuwa Tanabe, sang aktor Jepang yang menjadi lawan mainnya di drama berjudul When You Wish Upon A Sakura itu, dia merasa seperti duta pariwisata Indonesia untuk mereka.

"Soalnya kan kita mendatangkan aktor Jepang ke Yogya, kunjungi Candi Prambanan, Candi Borobudur. Terus dia juga jadi bisa makan gudeg, keliling-keliling, sebaliknya aku juga gitu," kata Chelsea.

Ketika ditanya bagaimana saat tim produksi drama itu mengajaknya berjalan-jalan di Jepang selama proses syuting, Chelsea pun mengaku mendapat banyak pemahaman tentang budaya Jepang yang mereka suguhkan di sana.

"Di sana itu aku diajak melihat-lihat sebegitu banyak unsur kebudayaan Jepang. Ada temple-nya dan lokasi-lokasi syuting yang bermacam-macam, dan memang masing-masing punya nilai historis juga. Jadi kayak jalan-jalan gitu lah," ucapnya. (one)