VIVA – Setelah batal menikah dengan Didi Mahardika, Vanessa Angel memutuskan mengakhiri permusuhannya dengan Jane Shalimar. Kedua artis yang sempat berseteru ini memilih untuk kembali menjalin silaturahmi setelah sempat bermusuhan.

Jane dan Vanessa pun saling memuji satu sama lain di media sosial. Keduanya juga sering menghabiskan waktu bersama. Tak hanya itu, Jane dan Vanessa juga kerap membagikan fotonya di Instagram.

Meski terlihat akrab, banyak juga yang meragukan persahabatan mereka. Banyak yang nyinyir dan menganggap bahwa keakraban tersebut hanya kebutuhan di depan kamera, dan demi mendongkrak popularitas masing-masing.

Namun, sepertinya nyinyiran warganet tak dipedulikan Jane. Ia mengaku senang dan tetap memberikan dukungan untuk Vanessa yang dianggapnya sebagai adik.

"For those who don’t like to see us happy, it doesn’t matter..people made mistakes, i also did, and we’ve redeemed that mistakes and moved on, besides..i do like having new friends and a new sister in life....luv u lil’ sist @vanessaangelofficial ... i’m always here to support u," tulis Jane.

Banyak yang meragukan, tetapi sejumlah warganet percaya dengan ketulusan persahabatan kedua artis ini. Mereka mendoakan agar mereka berdua bahagia dan terus bersahabat.

"Ademmmmm liyatnya. Wanit2 hebat,' kata salah satu warganet. "Ak jg suka liat kalian akur kaya gini lg,' ujar yang lainnya. "alhamdulillah, indahnya bersahabat, semua ada hikmahnya ya," kata yang lainnya. "Seneng liat kalian yg tdinya musuh skrg jdi sahabat," ujar yang lainnya ikut bahagia. "Rukun rukun terus ya,' kata yang lainnya.

